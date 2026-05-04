Un nuovo album, SWEAT, in cui torna alla musica dance e ai rave, che frequentava prima di entrare nelle Spice Girls. Il rapporto con Sporty, che farà sempre parte della sua vita. L’amicizia con Victoria, Mel B, Emma e Geri, l’importanza del Brit Pop e l’aver dato inizio a un movimento di artiste che porta avanti il Girl Power senza paura: abbiamo incontrato Melanie C, l’unica e sola Sporty Spice. Che ci ha fatto una promessa: "Per i 30 anni di Wannabe..."