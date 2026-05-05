Spice Girls, reunion a sorpresa di Mel C e Mel B. VIDEO

Nel 1999 Sporty Spice ha dato il via alla sua carriera solista con l’album Northern Star contenente la hit I Turn to You. Negli anni successivi la popstar ha consolidato la sua attività con numerosi singoli, tra i quali On the Horizon e First Day of My Life

Mel C (FOTO) e Mel B sono state protagoniste di una reunion inaspettata. In occasione del lancio di Sweat, nuovo album solista di Sporty Spice, le due cantanti si sono ritrovate sul palco per esibirsi con Spice Up Your Life, primo celebre singolo estratto dall’album Spiceworld uscito nel 1997.

spice girls, la reunion di mel c e mel b A quasi sei anni di distanza da Melanie C, venerdì 1° maggio Sporty Spice ha pubblicato il nuovo album solista Sweat. In occasione del lancio del progetto discografico, Sporty Spice è stata raggiunta da Mel B per una performance inaspettata. Le due cantanti si sono esibite sulle note di Spice Up Your Life, canzone tratta dall’album Spiceworld. Dopo l’esibizione, Mel B ha raccontato: "Sono andata a sostenere la mia amica del nord al lancio del suo fantastico album Sweat… e alla fine mi ha fatto salire sul palco! Ti amo e sono così orgogliosa di te". Mel C ha commentato: "Che bello essere di nuovo con la mia sorella Spice, Mel B, a Leeds, grazie per aver condiviso il palco con me". Le due amiche e colleghe hanno pubblicato un frammento dell’esibizione sui loro profili Instagram. Approfondimento Melanie C: "Con SWEAT torno alle origini. Sarò sempre Sporty Spice"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da “scary spice Mel B” (@officialmelb) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie