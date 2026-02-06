Cruz Beckham ha pubblicato un video in compagnia di sua mamma Victoria, Emma Bunton, Geri Halliwell e Mel C. Il ragazzo ha scherzato sul suo profilo Instagram: “Pensate abbiano del potenziale?”

Cruz Beckham ha condiviso un video insieme a sua mamma Victoria e ad altre tre componenti delle Spice Girls : Emma Bunton, Geri Halliwell e Mel C. Il filmato è velocemente divenuto virale sui social totalizzando oltre nove milioni di visualizzazioni su Instagram.

cruz beckham si esibisce con le spice girls

Cruz, figlio di Victoria e David Beckham, ha condiviso un video in compagnia di sua mamma e di tre componenti della celebre girl band britannica. Il gruppo, guidato dalla chitarra del ragazzo, si è esibito sulle note di Viva Forever, canzone contenuta all’interno dell’iconico album Spice World. Cruz Beckhma ha scherzato: “Credo di aver trovato coloro che apriranno i miei concerti, pensate abbiano del potenziale?”. Il filmato è velocemente divenuto virale ottenendo più di 300.000 like e nove milioni di visualizzazioni su Instagram.

Il 25 febbraio Cruz Beckham darà il via alla sua prima tournée dal palco di Birmingham per poi raggiungere numerose città: da Cardiff a Londra passando per Parigi, Amsterdam e Berlino. Il giovane artista ha commentato: “Sono così emozionato di annunciare il primo mini tour. Sarà il mio sogno suonarvi la musica a cui sto lavorando. Ci vediamo lì? Ci divertiremo, no?”.