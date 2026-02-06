Spice Girls, la girl band canta Viva Forever con Cruz Beckham alla chitarra. VIDEOMusica
Cruz Beckham ha pubblicato un video in compagnia di sua mamma Victoria, Emma Bunton, Geri Halliwell e Mel C. Il ragazzo ha scherzato sul suo profilo Instagram: “Pensate abbiano del potenziale?”
Cruz Beckham ha condiviso un video insieme a sua mamma Victoria e ad altre tre componenti delle Spice Girls: Emma Bunton, Geri Halliwell e Mel C. Il filmato è velocemente divenuto virale sui social totalizzando oltre nove milioni di visualizzazioni su Instagram.
cruz beckham si esibisce con le spice girls
Cruz, figlio di Victoria e David Beckham, ha condiviso un video in compagnia di sua mamma e di tre componenti della celebre girl band britannica. Il gruppo, guidato dalla chitarra del ragazzo, si è esibito sulle note di Viva Forever, canzone contenuta all’interno dell’iconico album Spice World. Cruz Beckhma ha scherzato: “Credo di aver trovato coloro che apriranno i miei concerti, pensate abbiano del potenziale?”. Il filmato è velocemente divenuto virale ottenendo più di 300.000 like e nove milioni di visualizzazioni su Instagram.
Il 25 febbraio Cruz Beckham darà il via alla sua prima tournée dal palco di Birmingham per poi raggiungere numerose città: da Cardiff a Londra passando per Parigi, Amsterdam e Berlino. Il giovane artista ha commentato: “Sono così emozionato di annunciare il primo mini tour. Sarà il mio sogno suonarvi la musica a cui sto lavorando. Ci vediamo lì? Ci divertiremo, no?”.
Approfondimento
Spice Girls, la reunion per il compleanno di Emma Bunton. La foto
Le Spice Girls (FOTO) sono tra le formazioni più iconiche e amate nella storia della musica. Il gruppo, formato da Victoria, Emma, Mel C, Mel B e Geri, ha fatto il suo debutto con Wannabe dando il via a una carriera costellata di grandi successi. Tra i singoli più amati troviamo senza ombra di dubbio Say You’ll Be There, 2 Become 1, Who Do You Think You Are, Spice Up Your Life, Too Much e Stop. Inoltre, nel corso degli anni la formazione femminile ha conquistato numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali la statuetta per il Best British Single alla 17esima edizione dei BRIT Awards. Ricordiamo anche la vittoria come Best Group agli MTV Europe Music Awards del 1997 e del 1998.
Approfondimento
Mel C conferma la reunion delle Spice Girls
©Getty
Victoria Beckham in bianco sul red carpet della docuserie Netflix
La stilista ed ex Spice Girl si è presa la scena alla première mondiale dello show con un look raffinato e monocromo, naturalmente disegnato da lei. Al photocall, il marito David, i figli (tutti tranne Brooklyn) con le fidanzate, tre delle ex colleghe popstar, i parenti e le amiche di lunga data. Per gli ospiti più importanti, il dress code era bianco e nero, il massimo in fatto di eleganza serale A cura di Vittoria Romagnuolo