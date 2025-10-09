Victoria Beckham in bianco sul red carpet della docuserie Netflix

Victoria Beckham in bianco sul red carpet della serie Netflix con la famiglia (e le Spice)
La stilista ed ex Spice Girl si è presa la scena alla première mondiale dello show con un look raffinato e monocromo, naturalmente disegnato da lei. Al photocall, il marito David, i figli (tutti tranne Brooklyn) con le fidanzate, tre delle ex colleghe popstar, i parenti e le amiche di lunga data. Per gli ospiti più importanti, il dress code era bianco e nero, il massimo in fatto di eleganza serale
A cura di Vittoria Romagnuolo