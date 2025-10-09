Victoria Beckham in bianco sul red carpet della docuserie Netflix

3/15 ©Getty

I Beckham hanno posato compatti al photocall della première a Londra dove tutti hanno sfoggiato abiti da sera formali, contemporanei, minimalisti e coordinati (il dress code implicito è il bianco e nero). In giacca, con la camicia e la cravatta David Beckham e il figlio Cruz, il primo a sinistra accanto alla fidanzata Jackie Apostel. Romeo, al centro con Harper, in abito lungo nero con le spalline, ha indossato il completo crema con la canotta, uno stile più vicino al suo gusto personale