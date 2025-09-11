Victoria Beckham, la docuserie Netflix uscirà a ottobre

A partire dal 9 ottobre, la docu serie esplorerà la carriera della Spice Girl, diventata prima popstar mondiale e poi stilista e imprenditrice, anche mentre si prepara per la Paris Fashion Week e si destreggia tra lavoro e vita di famiglia con il marito David Beckham e i figli Romeo, Cruz e Harper Seven. Possibile anche la partecipazione del primogenito Brooklyn

La docuserie Victoria Beckham, che esplora la carriera della Spice Girl diventata prima popstar mondiale e poi stilista e imprenditrice, uscirà il 9 ottobre su Netflix (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Diretta da Nadia Hallgren (Becoming, il documentario su Michelle Obama) e prodotta dalla casa di produzione Studio 99 di David Beckham, la docuserie in tre parti segue Victoria Beckham nel suo atelier londinese, anche mentre si prepara per la Paris Fashion Week e si destreggia tra lavoro e vita di famiglia. Gli episodi affrontano anche le difficoltà vissute da Posh Spice durante l’ascesa come cantante nelle Spice Girls a causa del suo aspetto fisico. All’epoca, infatti, aveva ricevuto attacchi sul suo peso, che l’avevano quindi portata a seguire una rigida dieta per controllarlo.

LA SCENA VIRALE IN BECKHAM, LA DOCUSERIE SUL MARITO DAVID BECKHAM Nel 2023 Victoria Beckham era già apparsa nella docuserie Netflix Beckham di Fisher Stevens, incentrata sul marito David Beckham, che come si legge nella sinossi ufficiale “attraverso materiale inedito, narra l’ascesa vertiginosa” del calciatore “partendo dalle umili origini fino a quando diventa una star mondiale”. In una scena diventata virale, Posh Spice aveva inizialmente raccontato le sue origini come membro della “classe operaia”, ma dopo diverse insistenze del marito, aveva infine ammesso di essere stata accompagnata a scuola in Rolls Royce. Il regista Stevens aveva dichiarato di aver intervistato Victoria per 14 ore. In merito ai presunti tradimenti di David, aveva aggiunto: “Non è stata tutta rose e fiori, la sua relazione con Victoria. Francamente, la loro relazione, a dispetto di tutto, mi ha commosso. Sono rimasto colpito da quanto si amano e da quanto sono uniti, dopo tutto quello che hanno passato”. Approfondimento Sognando Beckham, il sequel si farà (forse con David e Victoria)