Victoria Beckham, la docuserie Netflix uscirà a ottobre

A partire dal 9 ottobre, la docu serie esplorerà la carriera della Spice Girl, diventata prima popstar mondiale e poi stilista e imprenditrice, anche mentre si prepara per la Paris Fashion Week e si destreggia tra lavoro e vita di famiglia con il marito David Beckham e i figli Romeo, Cruz e Harper Seven. Possibile anche la partecipazione del primogenito Brooklyn
La docuserie Victoria Beckham, che esplora la carriera della Spice Girl diventata prima popstar mondiale e poi stilista e imprenditrice, uscirà il 9 ottobre su Netflix (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Diretta da Nadia Hallgren (Becoming, il documentario su Michelle Obama) e prodotta dalla casa di produzione Studio 99 di David Beckham, la docuserie in tre parti segue Victoria Beckham nel suo atelier londinese, anche mentre si prepara per la Paris Fashion Week e si destreggia tra lavoro e vita di famiglia. Gli episodi affrontano anche le difficoltà vissute da Posh Spice durante l’ascesa come cantante nelle Spice Girls a causa del suo aspetto fisico. All’epoca, infatti, aveva ricevuto attacchi sul suo peso, che l’avevano quindi portata a seguire una rigida dieta per controllarlo.
LA SCENA VIRALE IN BECKHAM, LA DOCUSERIE SUL MARITO DAVID BECKHAM
Nel 2023 Victoria Beckham era già apparsa nella docuserie Netflix Beckham di Fisher Stevens, incentrata sul marito David Beckham, che come si legge nella sinossi ufficiale “attraverso materiale inedito, narra l’ascesa vertiginosa” del calciatore “partendo dalle umili origini fino a quando diventa una star mondiale”. In una scena diventata virale, Posh Spice aveva inizialmente raccontato le sue origini come membro della “classe operaia”, ma dopo diverse insistenze del marito, aveva infine ammesso di essere stata accompagnata a scuola in Rolls Royce. Il regista Stevens aveva dichiarato di aver intervistato Victoria per 14 ore. In merito ai presunti tradimenti di David, aveva aggiunto: “Non è stata tutta rose e fiori, la sua relazione con Victoria. Francamente, la loro relazione, a dispetto di tutto, mi ha commosso. Sono rimasto colpito da quanto si amano e da quanto sono uniti, dopo tutto quello che hanno passato”.
I PRESUNTI CONTRASTI CON IL FIGLIO BROOKLYN BECKHAM E LA MOGLIE NICOLA PELTZ
Nella docuserie Victoria Beckham apparirà David Beckham, molto probabilmente insieme ad amici famosi e ai figli Romeo, Cruz e Harper Seven. Sembra invece poco probabile, ma non impossibile, che possano comparire il primogenito della coppia, Brooklyn Peltz Beckham, e la moglie Nicola Peltz, che secondo alcune voci si starebbero allontanando sempre di più dalla famiglia di origine di lui. Lo scorso maggio, Brooklyn non aveva partecipato ai festeggiamenti per il cinquantesimo compleanno del papà calciatore. Si era quindi scatenato il gossip, dall’ipotesi di una presunta lite con il fratello Romeo a causa della fidanzata di lui, Kim Turnbull, alle supposte tensioni tra Nicola Peltz e la suocera Victoria. Lo scorso agosto, sempre secondo il gossip, Brooklyn avrebbe poi deciso di escludere la famiglia dalla cerimonia di rinnovo delle promesse nuziali con la moglie. Secondo fonti vicine ai Beckham, David e Victoria avrebbero patito moltissimo la scelta del figlio, che si sarebbe progressivamente avvicinato alla famiglia quella della moglie Nicola, figlia del noto miliardario Nelson Peltz. Proprio il padre della sposa aveva officiato la cerimonia di rinnovo delle promesse a New York. Nel frattempo, tra i nuovi progetti, Brooklyn ha in programma di aprire negli Stati Uniti un ristorante specializzato in hamburger accompagnati da salse “Buster” create da lui stesso. Recentemente, invece, il giovane rampollo aveva lanciato anche una salsa piccante, chiamata Cloud 23.
I 50 anni di Victoria Beckham: “Ho sognato in grande”. Come è cambiata
Prima gli anni con l'iconica band musicale inglese delle Spice Girls, poi il matrimonio con David Beckham e infine la carriera come imprenditrice e stilista: la neo 50enne è diventata - negli anni - uno dei volti più popolari del Regno Unito, e non solo. 'Mi sento incredibilmente fortunata ad aver raggiunto questo traguardo', scrive su Instagram