Melanie Brown, conosciuta dai fan come Mel B, si è sposata a Londra, sabato 5 luglio, con Rory McPhee, con cui è in coppia dal 2018. La popstar e attrice ha detto "Sì, lo voglio" con una cerimonia da favola alla Cattedrale di St Paul, nel cuore della City. Per "Scary Spice" si tratta del terzo matrimonio. In precedenza è stata sposata con Jimmy Gulzar e con Stephen Belafonte

