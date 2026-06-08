Rose Villain ha partorito, è nato il primo figlio Francis Knight

ROSE VILLAIN, LA CARRIERA

Nata il 20 luglio 1989 a Milano, all’età di 18 anni Rose Villain (nome d’arte di Rosa Luini) si è trasferita a Los Angeles, dove si è diplomata al Conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood specializzandosi in Musica Rock. A New York, nello specifico a Broadway, ha poi completato gli studi in Arti teatrali e musicali e, sempre nella Grande Mela, nel 2022 ha conosciuto il marito, il produttore italiano Andrea Ferrara (in arte Sixpm). Nel 2020 ha pubblicato il primo singolo in lingua italiana, Bundy, e in seguito ha collaborato con diversi artisti italiani, da Gué a Emis Killa, e ancora da Fabri Fibra a Ghali. Nel 2023 ha pubblicato l’album di debutto, Radio Gotham, che è composto da 14 tracce scritte interamente dalla cantautrice, contiene collaborazioni con artisti come Tedua, Geolier, Carl Brave, Elisa, Salmo, Tony Effe e Gué ed è stato certificato disco di platino. Nello stesso anno, Rose Villain ha partecipato alla serata dei duetti della 73ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha affiancato Rosa Chemical nella cover del brano America di Gianna Nannini, ha collaborato con Achille Lauro al singolo Fragole e ha affiancato Mago Forest come co-conduttrice del programma GialappaShow. Nel 2024 ha gareggiato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Click Boom!, poi certificato triplo disco di platino, e ha duettato con Gianna Nannini nelle canzoni Scandalo, Meravigliosa creatura e Sei nell’anima. Nello stesso anno ha ricoperto il ruolo di giudice insieme a Fabri Fibra e a Geolier nel talent show Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Nuova scena e ha pubblicato sia il secondo album Radio Sakura, che contiene la hit Come un tuono con la collaborazione di Gué, sia il brano Ho fatto un sogno, la canzone celebrativa eseguita insieme a Tananai e a Madame per il 20º scudetto della squadra dell’Inter. Ha poi aperto i concerti del Music of the Spheres Tour dei Coldplay nelle tappe italiane allo Stadio Olimpico di Roma e ha vinto il Premio d’impatto ai Billboard Italia Women in Music. Nel 2025 ha partecipato per la seconda volta in gara al Festival di Sanremo con il brano Fuorilegge, anch’esso certificato disco di platino, e ha duettato con Chiello nella canzone Fiori rosa fiori di pesco di Lucio Battisti. Ha anche pubblicato il terzo album, Radio Vega, e ha ricoperto ancora una volta il ruolo di giudice nella seconda stagione del talent show Nuova scena. L’11 marzo 2026 ha invece condiviso il brano Tuttaluce, dedicato al primo figlio Francis Knight, nato a New York il 2 giugno 2026.