Rose Villain ha partorito, è nato il primo figlio Francis Knight

La cantante ha annunciato su Instagram l'arrivo del primogenito, nato il 2 giugno 2026 a New York dall'amore con il marito, il produttore discografico Andrea Ferrara (in arte Sixpm), al suo fianco nella vita e nel lavoro da oltre 10 anni
“Mai stata così felice”. In una Story Instagram, Rose Villain ha annunciato così la nascita del suo primo figlio, Francis Knight, nato il 2 giugno 2026 a New York dall’amore con il marito, il produttore discografico Andrea Ferrara (in arte Sixpm), al suo fianco nella vita e nel lavoro da oltre 10 anni. La cantante ha condiviso la notizia soltanto il 6 giugno, quattro giorni dopo la nascita del bambino, e per ora la coppia ha scelto di non mostrare immagini del neonato. La scelta di partorire a New York ha un valore speciale per i due artisti, che nel 2015 si erano incontrati proprio nella Grande Mela. Nel 2022, poi, si erano sposati nel quartiere di Brooklyn.
IL SINGOLO TUTTALUCE, DEDICATO AL BAMBINO
Rose Villain e Sixpm avevano mantenuto grande riservatezza anche durante la gravidanza, che la cantante aveva annunciato lo scorso marzo in occasione dell’uscita del singolo Tuttaluce, un brano intimo e profondo dedicato al figlio in arrivo. “Ucciderò tutti i mostri per te, così non dovrai mai avere paura”, recita il testo. Già all'epoca, i riferimenti a un “principe” avevano asciato intuire il sesso del bambino, un maschio. “Con Andy un figlio non può venire sbagliato”, aveva dichiarato lo scorso gennaio Rose Villain in un’intervista alla rivista Vanity Fair. “A volte mi dico che tutto il mio bagaglio di oscurità è un pericolo, potrei trasmetterlo al mio bambino. Ma con una persona così entusiasta della vita al mio fianco sono tranquilla”.
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ROSE VILLAIN, LA CARRIERA
Nata il 20 luglio 1989 a Milano, all’età di 18 anni Rose Villain (nome d’arte di Rosa Luini) si è trasferita a Los Angeles, dove si è diplomata al Conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood specializzandosi in Musica Rock. A New York, nello specifico a Broadway, ha poi completato gli studi in Arti teatrali e musicali e, sempre nella Grande Mela, nel 2022 ha conosciuto il marito, il produttore italiano Andrea Ferrara (in arte Sixpm). Nel 2020 ha pubblicato il primo singolo in lingua italiana, Bundy, e in seguito ha collaborato con diversi artisti italiani, da Gué a Emis Killa, e ancora da Fabri Fibra a Ghali. Nel 2023 ha pubblicato l’album di debutto, Radio Gotham, che è composto da 14 tracce scritte interamente dalla cantautrice, contiene collaborazioni con artisti come Tedua, Geolier, Carl Brave, Elisa, Salmo, Tony Effe e Gué ed è stato certificato disco di platino. Nello stesso anno, Rose Villain ha partecipato alla serata dei duetti della 73ª edizione del Festival di Sanremo, dove ha affiancato Rosa Chemical nella cover del brano America di Gianna Nannini, ha collaborato con Achille Lauro al singolo Fragole e ha affiancato Mago Forest come co-conduttrice del programma GialappaShow. Nel 2024 ha gareggiato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Click Boom!, poi certificato triplo disco di platino, e ha duettato con Gianna Nannini nelle canzoni Scandalo, Meravigliosa creatura e Sei nell’anima. Nello stesso anno ha ricoperto il ruolo di giudice insieme a Fabri Fibra e a Geolier nel talent show Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) Nuova scena e ha pubblicato sia il secondo album Radio Sakura, che contiene la hit Come un tuono con la collaborazione di Gué, sia il brano Ho fatto un sogno, la canzone celebrativa eseguita insieme a Tananai e a Madame per il 20º scudetto della squadra dell’Inter. Ha poi aperto i concerti del Music of the Spheres Tour dei Coldplay nelle tappe italiane allo Stadio Olimpico di Roma e ha vinto il Premio d’impatto ai Billboard Italia Women in Music. Nel 2025 ha partecipato per la seconda volta in gara al Festival di Sanremo con il brano Fuorilegge, anch’esso certificato disco di platino, e ha duettato con Chiello nella canzone Fiori rosa fiori di pesco di Lucio Battisti. Ha anche pubblicato il terzo album, Radio Vega, e ha ricoperto ancora una volta il ruolo di giudice nella seconda stagione del talent show Nuova scena. L’11 marzo 2026 ha invece condiviso il brano Tuttaluce, dedicato al primo figlio Francis Knight, nato a New York il 2 giugno 2026.
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