Rose Villain e Lazza, è fuori il videoclip del duetto no vabbè

Spettacolo

Il Festival di Sanremo 2025 ha riportato sul palco dell'Ariston una rinnovata voglia di eleganza che ha conquistato anche il beauty look delle artiste che hanno sfoggiato unghie dall'estetica classica, da quelle nude, a quelle con sfumature di bianco latte e rosa leggero. Non sono mancate, però, uscite ad effetto, legate ad esigenze di look specifiche o anche al senso della canzone in gara A cura di Vittoria Romagnuolo