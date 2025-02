Abito rosso lungo attillato per la prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo (IL LIVE) e iconici capelli azzurri. A un anno di distanza dalla sua prima partecipazione Rose Villain - all'anagrafe Rosa Luini - è tornata in gara al Festival con Fuorilegge, un brano tutto da ballare, che parla di desiderio e istinto, e alza l'asticella. Durante la serata dedicata alle cover la rapper 35enne ha scelto di duettare sulle note di Fiori di rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti, accompagnata da Chiello . Per l'occasione ha indossato un miniabito di piume.

Festival di Sanremo, la seconda partecipazione di Rose Villain

Nata a Milano e vissuta anche a New York, la cantante, autrice e regista Rose Villain ha prima collaborato in featuring con grandi artisti, e poi, nel 2023, ha pubblicato il primo album Radio Gotham. Dopo aver calcato il palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, l'artista ha regalato la propria voce al singolo Fragole di Achille Lauro. Nel 2024 ha collezionato una serie di successi. Oltre alla pubblicazione del secondo album Radio Sakura e del singolo Come un tuono con la collaborazione di Guè, anche rivestito il ruolo di giudice nel programma Netflix Nuova Scena - Rhythm+Flow Italia, una competizione musicale del mondo rap (dove, in compagnia di Fabri Fibra e di Geolier ha cercato i protagonisti della nuova scena rap italiana) e ha aperto i concerti dei Coldplay nelle tappe di Roma.