Rose Villain - in gara al festival con Fuorilegge - è il nome d’arte di Rosa Luini, cantautrice e rapper classe 1989. A 18 anni si trasferisce a Los Angeles dove poi si diploma al conservatorio di musica contemporanea Musicians Institute di Hollywood, specializzandosi in musica rock, e prosegue gli studi in arti teatrali e musicali a Broadway. A New York conosce il produttore italiano Sixpm - che sposa poi nel 2022 - e nel 2016 incontra DJ Slait, Enigma e Hell Raton e firma con la Machete Empire Records. Il singolo di debutto è Get the Fuck Out of My Pool, seguito da Geisha e dalla partecipazione al brano Don Medellín di Salmo. Seguono negli anni altri brani di successo come Kitty Kitty, Don't Call the Po-Po, Funeral Party, SWOOP!, Kanye Loves Kanye, Sneakers e It's Snowing, Motherfucker. Nel frattempo firma anche con l'agenzia di moda Next Model Management. Il primo singolo in italiano arriva nel 2020, intitolato Bundy e prodotto da Young Miles e Sixpm. Nello stesso anno prende parte al singolo Chico di Gué Pequeno e pubblica poi il brano Goodbye. Seguono molte collaborazioni con artisti del calibro di Giaime, Gué Pequeno, Don Joe, Emis Killa e Annalisa. Nel 2022 il singolo Piango sulla Lambo - con Gué Pequeno - viene certificato disco di platino, e Rose Villain continua a lavorare con grandi nomi fra cui Fabri Fibra per GoodFellas, Tony Effe per Michelle Pfeiffer e Jake La Furia per M.S.O.M., canzone della colonna sonora della serie Blocco 181 ideata da Salmo. E ancora l’artista lavora con Rondodasosa, Ghali e Irama ed è autrice del singolo Bella fregatura, primo estratto all'album di Ernia Io non ho paura. L’anno successivo Rose Villain è fra gli autori dell'album Madreperla di Guè e pubblica il suo disco di debutto intitolato Radio Gotham, anticipato dai singoli Elvis, Michelle Pfeiffer e Rari pubblicati tra il 2021 e il 2022. Sono 14 le tracce, tutte scritte dalla cantautrice, e nell’album - certificato poi disco di platino - non mancano le collaborazioni: Tedua, Geolier, Carl Brave ed Elisa, oltre a Salmo, Tony Effe e Guè. Nel 2023 è anche sbarcata sul palco del Festival di Sanremo affiancando Rosa Chemical nella cover di America di Gianna Nannini. Passata alla Warner Music Italy, pubblica il singolo Io, me ed altri guai. L’anno seguente partecipa per la prima volta a Sanremo come concorrente con il brano Click boom!, che si classifica 23esimo ma è un successo di pubblico e viene certificato triplo disco di platino. Poi il ruolo di giudice insieme a Fabri Fibra e Geolier nel talent di Netflix Nuova Scena e il secondo album in studio intitolato Radio Sakura: il singolo Come un tuono con la collaborazione di Guè raggiunge la prima posizione della classifica FIMI. Tante anche le collaborazioni del 2024: Tony Effe (Balenciaga), La Sad (Non lo sai), Tananai e Madame (Ho fatto un sogno, canzone celebrativa del 20° scudetto dell’Inter), Finley (Killer) e Fred De Palma (Mmh). In agosto apre i concerti dei Coldplay nelle tappe di Roma allo stadio Olimpico del Music of the Spheres World Tour, poi nel febbraio 2025 annuncia il terzo album, intitolato Radio Vega, in uscita a marzo.