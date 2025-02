Rose Villain annuncia Radio Vega, il suo terzo album

Radio Vega segue le uscite nel 2023 di Radio Gotham e nel 2024 di Radio Sakura, andando a completare una ideale trilogia. La tracklist non è ancora nota ma all'interno ci sarà sicuramente il brano sanremese, così come in Radio Sakura era presente Click Boom!, pezzo che aveva battezzato l'esordio sul palco dell'Ariston della rapper e cantante milanese. Il 23 settembre, invece, è la data fissata per il debutto di Rose Villain al Forum di Assago.

La presentazione del progetto sui social

“La vedi? Sta là, nella notte più nera. Fa luce su una storia tanto romantica quanto triste, come quelle che piacciono a me”, aveva scritto Rose Villain il 6 febbraio per presentare il nuovo progetto. “La storia di Orfeo, il più grande musicista mai esistito, e della sua amata Euridice. Un amore nato sotto una cattiva stella, presto spezzato dal morso di un serpente che uccide la ninfa. Orfeo, disperato, scende nell’Ade e con il suono della sua lira, commuove gli Dei dell’oltretomba che acconsentono a restituirgli Euridice ad un patto: lui andrà avanti, lei lo seguirà, ma Orfeo non potrà mai voltarsi. Quando i due amanti sono quasi giunti alla luce, Orfeo non resiste alla tentazione di voltarsi per controllare che la sua amata sia veramente con lui. In un attimo, Euridice viene risucchiata per sempre negli inferi e Orfeo passerà il resto dei suoi giorni a suonare canzoni tristi”.