The Waterfront, trama e cast della nuova serie Netflix

Kevin Williamson, ideatore di The Waterfront e già celebre per i successi televisivi The Vampire Diaries e Dawson's Creek, mette da parte le atmosfere delle sue serie cult per raccontare la storia del declino di una famiglia americana che è ispirata a una vicenda personale.

Il padre del produttore televisivo e sceneggiatore, un pescatore che per necessità si è trovato coinvolto nel contrabbando locale e ha scontato una pena detentiva, è stato protagonista di una storia simile per certi aspetti a quella dei personaggi dello show. Williamson torna alla sua vicenda biografica e alle ambientazioni costiere di Dawson's Creek per raccontare una storia torbida, ambientata in paesaggi tranquilli, quasi da cartolina. Lo spunto biografico, che era stato in parte sviluppato anche in Dawson's Creek (il padre di Joey Potter/Katie Holmes era finito in prigione per un traffico di droga), qui diventa un elemento centrale della trama che, attraverso il crimine, punta a mettere a nudo la complessità di certe dinamiche familiari.