Rose Villain incinta, l'annuncio su Instagram: è il primo figlio con il marito Sixpm

Musica
Instagram

La cantante annuncia di aspettare il suo primo figlio con un video sui social, mostrando il pancione accanto al marito e produttore discografico Sixpm, nome d’arte di Andrea Ferrara

Rose Villain è incinta e diventerà mamma per la prima volta. Lo ha annunciato oggi con un video sui social, mostrando il pancione accanto al marito e produttore discografico Sixpm, nome d’arte di Andrea Ferrara. Nel video, la cantante canta "Ucciderò tutti i mostri per te", anticipando il nuovo brano Tuttaluce, dedicato al suo “piccolo principe”. Pur senza rivelare esplicitamente il sesso del nascituro, il testo del brano suggerisce l’arrivo di un maschietto. Rose Villain ripercorre nel filmato i momenti più emozionanti di questi mesi: il test di gravidanza, la prima ecografia e l’emozione di condividere la notizia con la famiglia.

Spettacolo: Per te