Le dieci coppie di viaggiatori della nuova avventura di Pechino Express 2026: L’Estremo Oriente, da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, sono pronte a partire per Indonesia, Cina e Giappone. Il capitano della compagnia sarà Costantino Della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da tre inviati, uno per ogni Paese: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. La corsa delle coppie di viaggiatori seguirà due binari distinti: da un lato, quello della scoperta, con la possibilità di imparare e di conoscere abitudini e tradizioni delle popolazioni locali, e dall’altro quello della competizione. Ogni tappa si concluderà al Tappeto Rosso, presieduto da Costantino. Il capitano dell’avventura proclamerà quindi la classifica in ordine di arrivo, e chi occuperà gli ultimi posti rischierà di chiudere la propria esperienza prima del tempo. La sorte della coppia a rischio eliminazione dipenderà solo ed esclusivamente dalla temutissima Busta Nera, che decreterà se la puntata sarà eliminatoria oppure no. La coppia degli Ex, Steven e Viviana, vincitrice della prova speciale di Pechino Express – La Missione Zero (sempre disponibile on demand su Sky e NOW), porterà la Busta Nera nel corso della prima tappa. L'intero viaggio si accompagnerà alla gioia per la solidarietà: anche quest’anno il premio finale sarà infatti devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati durante il tragitto, lungo il quale le coppie potranno contare su pochissimi elementi di base, uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e un euro al giorno a persona in valuta locale. Serviranno anche resistenza fisica e psicologica, sull’abilità e sull’intraprendenza, sullo spirito di adattamento e di sopravvivenza. Le dieci coppie sono i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano), le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), i Comedian (Tay Vines e Assane Diop), i Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga), le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini), i Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli), gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni) e i Veloci (Fiona May e Patrick Stevens).