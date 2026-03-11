Nell’ultimo anno l’Italia si conferma in testa in Europa per la partecipazione dei giovani ai concerti di musica classica. Secondo il rapporto Classical Pulse 2026 di Candlelight (la serie di concerti curata da Fever), il 96% degli italiani under 45 ha assistito almeno a un concerto nell’ultimo anno, un dato superiore a quello registrato in qualsiasi altro Paese europeo e simile solo a Brasile e Messico. Ma il successo del genere non riguarda solo le nuove generazioni: anche gli adulti tra i 45 e i 54 anni partecipano massicciamente (89%), mentre i Boomer italiani registrano un tasso dell’77%, tra i più alti al mondo. Più della metà degli italiani (57%) dichiara di aver assistito almeno una volta nella vita a un concerto di musica classica e il 45% si sente personalmente legato al genere, come musicista, studente o appassionato.

L’Italia in testa in Europa per partecipazione

Nonostante il coinvolgimento sia elevato, restano alcune barriere: il 29% dei non partecipanti semplicemente non è interessato, mentre altri segnalano difficoltà legate all’accessibilità, al costo dei biglietti o alla percezione di formalità e complessità degli eventi. Lo studio evidenzia però nuove opportunità per ampliare l’audience, con format innovativi e location insolite che attraggono il 30% del pubblico, seguite da effetti visivi (24%) e contaminazioni tra generi (21%). Il report mostra come la musica classica in Italia sia oggi trainata da fan giovani e digital-first, rafforzata da legami sociali e personali, e come l’evoluzione futura del genere passerà sempre più dall’esperienza immersiva, creativa e condivisa piuttosto che dal semplice ascolto.

Il sondaggio è stato condotto online da Dynata su un campione di 8.000 adulti (800 per ciascuno dei dieci Paesi). I campioni sono stati bilanciati per genere, età e regione per riflettere le popolazioni nazionali.