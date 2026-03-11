Pitbull in concerto in Italia, unica data a Milano

Pitbull torna in Italia dopo oltre dieci anni di assenza con il suo I'm Back Tour: unica data il 9 novembre all'Unipol Dome di Milano, con Lil Jon special guest. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e TicketOne

Dopo oltre dieci anni dall'ultimo concerto nel nostro Paese, Pitbull torna con il suo I'm Back Tour per un'unica data italiana: l'appuntamento è per lunedì 9 novembre all'Unipol Dome di Milano. Billboard Un ritorno attesissimo per i fan italiani, che potranno finalmente rivedere dal vivo uno degli artisti più energici e iconici della scena pop e dance internazionale.

Chi è Pitbull

Armando Christian Pérez, noto come Pitbull, è una superstar internazionale, vincitore di un Grammy, ambasciatore per l'istruzione, imprenditore e speaker motivazionale. Con miliardi di streaming e visualizzazioni e centinaia di certificazioni d'oro e di platino, la sua carriera è una delle più straordinarie della musica contemporanea. Musicadalpalco

Nato a Miami da genitori cubani, Pitbull ha saputo costruire nel tempo un'identità artistica unica, capace di attraversare generi e generazioni. Dalle radici latine alle hit globali, passando per collaborazioni con i più grandi nomi della musica internazionale, il rapper e producer americano è diventato un vero e proprio fenomeno culturale. Il suo slogan "Dale!" — che in spagnolo significa "vai" o "daje" — è ormai riconoscibile in tutto il mondo.

Oltre al successo artistico, Pitbull ha costruito un solido impero imprenditoriale: è fondatore dell'etichetta Mr. 305 e del brand Voli 305 Vodka, oltre ad aver lanciato Globalization, un canale radiofonico su SiriusXM. Ha inoltre compiuto un gesto storico collaborando con la Florida International University per rinominare lo stadio di football dell'ateneo "Pitbull Stadium", diventando il primo artista negli Stati Uniti ad avere un impianto sportivo intitolato al proprio nome.