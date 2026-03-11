Pitbull in concerto in Italia, unica data a Milano

Pitbull torna in Italia dopo oltre dieci anni di assenza con il suo I'm Back Tour: unica data il 9 novembre all'Unipol Dome di Milano, con Lil Jon special guest. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e TicketOne
Dopo oltre dieci anni dall'ultimo concerto nel nostro Paese, Pitbull torna con il suo I'm Back Tour per un'unica data italiana: l'appuntamento è per lunedì 9 novembre all'Unipol Dome di Milano. Billboard Un ritorno attesissimo per i fan italiani, che potranno finalmente rivedere dal vivo uno degli artisti più energici e iconici della scena pop e dance internazionale.
Chi è Pitbull
Armando Christian Pérez, noto come Pitbull, è una superstar internazionale, vincitore di un Grammy, ambasciatore per l'istruzione, imprenditore e speaker motivazionale. Con miliardi di streaming e visualizzazioni e centinaia di certificazioni d'oro e di platino, la sua carriera è una delle più straordinarie della musica contemporanea. Musicadalpalco
Nato a Miami da genitori cubani, Pitbull ha saputo costruire nel tempo un'identità artistica unica, capace di attraversare generi e generazioni. Dalle radici latine alle hit globali, passando per collaborazioni con i più grandi nomi della musica internazionale, il rapper e producer americano è diventato un vero e proprio fenomeno culturale. Il suo slogan "Dale!" — che in spagnolo significa "vai" o "daje" — è ormai riconoscibile in tutto il mondo.
Oltre al successo artistico, Pitbull ha costruito un solido impero imprenditoriale: è fondatore dell'etichetta Mr. 305 e del brand Voli 305 Vodka, oltre ad aver lanciato Globalization, un canale radiofonico su SiriusXM. Ha inoltre compiuto un gesto storico collaborando con la Florida International University per rinominare lo stadio di football dell'ateneo "Pitbull Stadium", diventando il primo artista negli Stati Uniti ad avere un impianto sportivo intitolato al proprio nome.
Lil Jon special guest
La serata milanese si preannuncia straordinaria anche grazie alla presenza di un ospite d'eccezione. Al concerto sarà presente Lil Jon come special guest, con dj-set di apertura di Dk Laz.
Considerato uno dei principali pionieri del movimento crunk e della sua diffusione sul mainstream, Lil Jon ha iniziato a imporsi negli anni '90 con i Lil Jon & The East Side Boyz, collezionando successi regionali prima della consacrazione nazionale nel 2001. Tra i progetti più rappresentativi figurano gli album Kings of Crunk e Crunk Juice, diventati punti di riferimento per il genere. Una collaborazione storica, quella tra Pitbull e Lil Jon, che sul palco dell'Unipol Dome promette scintille.
La venue: l'Unipol Dome
Il concerto si terrà all'Unipol Dome, il moderno palazzetto della musica di Milano noto anche come Arena Santa Giulia. Una location di grande capacità e alto standard tecnico, perfetta per accogliere uno show di questa portata.
I biglietti
I biglietti sono disponibili in anteprima per i titolari di carta Mastercard dalle ore 10:00 di mercoledì 11 marzo, e per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 12 marzo. La vendita generale è aperta dalle ore 10:00 di venerdì 13 marzo su Ticketmaster e TicketOne.