Da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, Costantino Della Gherardesca, accompagnato dai tre inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, guiderà lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia nel viaggio delle 10 coppie alla volta dell'Estremo Oriente tra Indonesia, Cina e Giappone. I #Creator sono Elisa Maino e Mattia Stanga, tra i più conosciuti e seguiti in Italia
Le dieci coppie di viaggiatori della nuova avventura di Pechino Express 2026: L’Estremo Oriente, da giovedì 12 marzo alle ore 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, sono pronte a partire per Indonesia, Cina e Giappone. Il capitano della compagnia sarà Costantino Della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da tre inviati, uno per ogni Paese: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. Nella nuova stagione, Pechino Express attraverserà l’Asia e si sposterà verso Est, su una delle rotte più sorprendenti di sempre. Le coppie si perderanno nel fascino di Bali e Java, che nasce dal mistico intreccio fra templi che profumano ancora di antiche civiltà e il panorama della selvaggia natura che li circonda con acqua e fuoco, affronteranno i misteri della Cina, che vive in tre dimensioni temporali contemporaneamente - passato, presente e futuro - toccando città come Shangai e Nanchino, e correranno fino a incontrare il Sol Levante, il punto più lontano in Giappone, fantasia di racconti mitici e fiabeschi stretti fra tradizione e modernità, scoprendo l’immensa metropoli di Tokyo e anche Kyoto, che sarà la sede della finalissima. Vivranno l’Oriente che sarà Estremo come non mai: un viaggio imprevedibile e affascinante, stancante e indimenticabile, terminato il quale faranno ritorno a casa con gli occhi e l’anima pieni della bellezza che incontreranno sul loro percorso. Alla fine dell’avventura, il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che opera con i suoi volontari nei Paesi visitati durante il tragitto. Le dieci coppie sono i Creator (Elisa Maino May e Mattia Stanga), le Albiceleste (Candelaria e Camila Solórzano), le Biondine (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani), i Comedian (Tay Vines e Assane Diop), le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), gli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini), i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), i Rapper (Dani Faiv e Tony 2Milli), gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni) e i Veloci (Fiona May e Patrick Stevens).
CHI SONO ELISA MAINO E MATTIA STANGA, LA COPPIA DEI #CREATOR
Ecco tutte le curiosità sulla coppia dei Creator, formata da Elisa Maino e Mattia Stanga, che sono una coppia anche nella vita.
Grandi amici nella vita, sono tra i creator più conosciuti e seguiti d’Italia. Elisa Maino è stata la prima creator italiana su Musical.ly e poi su TikTok. Sui suoi profili parla di moda, make-up e lifestyle. Eredita la passione per la scrittura dalla nonna, e il successo è istantaneo: nel 2018 ha pubblicato il primo romanzo, Ops, che ha venduto 100 mila copie ed è diventato anche un docufilm sulla sua vita.
In Italia Mattia Stanga è considerato il creator comedy per eccellenza: da marzo 2020 è diventato il volto simbolo dei POV su TikTok Italia, dove ha conquistato milioni di utenti grazie all'ironia tagliente e alla capacità di rappresentare in modo realistico e divertente scene di vita quotidiana. Nel 2023 è stato inserito da Forbes Italia tra i 100 Under 30 più influenti nella categoria Social Media. Nel febbraio 2024 è stato uno dei conduttori del PrimaFestival in occasione della 74ª edizione del Festival di Sanremo.
Approfondimento
Pechino Express, le Biondine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani
Pechino Express 2026, ecco chi sono le coppie concorrenti. FOTO
10 le coppie attese per la nuova avventura di Pechino Express: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, Dani Faiv e Tony 2Milli, Fiona May e Patrick Stevens, Steven Basalari e Viviana Vizzini, Tay Vines e Assane Diop, Elisa Maino e Mattia Stanga, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani. Al timone, Costantino della Gherardesca e tre nuovi inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda