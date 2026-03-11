L'attore è stato definitivamente sfrattato dalla sua abitazione di Los Angeles dopo non aver risposto alla denuncia del proprietario. L'attore 73enne aveva accumulato oltre 59.000 dollari di affitti arretrati
Mickey Rourke è stato ufficialmente sfrattato dalla sua abitazione di Los Angeles. La sentenza è stata emessa per "default". L'attore 73enne non ha risposto alla denuncia né si è presentato in giudizio entro i termini previsti dalla legge californiana. La proprietà in Drexel Avenue è dunque stata restituita al proprietario, con il contratto di locazione dichiarato nullo e il diritto di occupazione decaduto.
La vicenda
Secondo il Los Angeles Times, l'avviso di sfratto sarebbe stato notificato all'attore lo scorso 18 dicembre. Rourke aveva firmato il contratto nel marzo 2025 per 5.200 dollari al mese, canone poi salito a 7.000. La proprietà in questione è un villetta in stile spagnolo degli anni '20 con tre camere e due bagni che - secondo alcune fonti - avrebbe ospitato anche lo scrittore Raymond Chandler intorno al 1940.
L'ammontare degli affitti arretrati avrebbe raggiunto i 59.100 dollari. Il proprietario dell'immobile, Eric Goldie, ha dunque presentato denuncia chiedendo anche il rimborso delle spese legali. La sentenza ha disposto la restituzione dell'immobile al proprietario, senza tuttavia riconoscere danni economici.
Il GoFundMe e la smentita di Rourke
A gennaio era stata lanciata su GoFundMe una campagna di raccolta fondi per aiutare l'attore a saldare i debiti. Rourke era però intervenuto su Instagram per prendere le distanze dall'iniziativa, dichiarandosi "frustrato" e "confuso", e affermando di non aver mai autorizzato alcuna raccolta fondi a suo nome. Il suo manager aveva successivamente spiegato che la casa versava in cattive condizioni, con problemi come muffa nera e assenza di acqua corrente.
Chi è Mickey Rourke
Icona del cinema degli anni '80, Rourke è protagonista di film cult come 9 settimane e mezzo e L'anno del dragone. Dopo un periodo lontano dal grande schermo dedicato alla boxe agonistica - che gli causò gravi lesioni al volto - tornò al cinema nel 2008 vincendo un Golden Globe per The Wrestler di Darren Aronofsky, con una nomination agli Oscar. La vicenda dello sfratto chiude un capitolo difficile per uno degli attori più iconici di Hollywood, mettendo in luce le fragilità che possono colpire anche le grandi star quando la fortuna volta le spalle.