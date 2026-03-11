L'attore è stato definitivamente sfrattato dalla sua abitazione di Los Angeles dopo non aver risposto alla denuncia del proprietario. L'attore 73enne aveva accumulato oltre 59.000 dollari di affitti arretrati

Mickey Rourke è stato ufficialmente sfrattato dalla sua abitazione di Los Angeles. La sentenza è stata emessa per "default". L'attore 73enne non ha risposto alla denuncia né si è presentato in giudizio entro i termini previsti dalla legge californiana. La proprietà in Drexel Avenue è dunque stata restituita al proprietario, con il contratto di locazione dichiarato nullo e il diritto di occupazione decaduto.

La vicenda

Secondo il Los Angeles Times, l'avviso di sfratto sarebbe stato notificato all'attore lo scorso 18 dicembre. Rourke aveva firmato il contratto nel marzo 2025 per 5.200 dollari al mese, canone poi salito a 7.000. La proprietà in questione è un villetta in stile spagnolo degli anni '20 con tre camere e due bagni che - secondo alcune fonti - avrebbe ospitato anche lo scrittore Raymond Chandler intorno al 1940.

L'ammontare degli affitti arretrati avrebbe raggiunto i 59.100 dollari. Il proprietario dell'immobile, Eric Goldie, ha dunque presentato denuncia chiedendo anche il rimborso delle spese legali. La sentenza ha disposto la restituzione dell'immobile al proprietario, senza tuttavia riconoscere danni economici.