Spice Girls, Mel B aggiorna il suo memoir raccontando gli abusi subiti

Come riporta in esclusiva People, la cantante inglese ha dichiarato di non essere mai guarita completamente da una relazione abusiva, anche se spiega che è sulla strada giusta per uscire dallo stress post traumatico. La star della girl band britannica ha recentemente pubblicato una versione ampliata delle sue memorie del 2018, dal titolo Brutally Honest

Nel memoir racconta il suo matrimonio durato 10 anni con il produttore Stephen Belafonte, che secondo lei ne abusava.



Melanie "Mel B" Brown comprende che guarire dalla violenza domestica non è un percorso lineare. È per questo che, anche sei anni dopo aver lasciato il marito abusante, soffre ancora di stress post-traumatico (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) e ha recentemente pubblicato una versione ampliata della sua autobiografia Brutally Honest, in cui racconta tutto ciò che ha vissuto dopo l'ultima volta che i lettori hanno sentito la sua storia, uscita sei anni fa.



"Penso sia estremamente importante raccontare onestamente cosa accade dopo aver lasciato una relazione tossica, perché non è così semplice come alcune persone potrebbero pensare", ha detto Brown in esclusiva a People. "Per esempio, mia madre diceva: 'Cosa c'è che non va con te? Ora stai bene. L’hai lasciato.' E io rispondevo: 'Sì, ma ora devo raccogliere i pezzi e affrontare la vergogna e il senso di colpa, e voglio proteggere i miei figli'. E non voglio ignorare ciò che è successo, perché l'ho fatto per un po', e questo ha portato allo stress post-traumatico”.



"Non sarò mai completamente guarita", ha detto ai microfoni di People, aggiungendo però che è convinta di essere sulla via della guarigione. “Ma sono sulla strada giusta e ho gli strumenti per superare i momenti bui”.