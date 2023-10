Spice Girls, Geri Halliwell racconta la nascita dell'Union Jack dress

geri halliwell, la verità sull’union jack dress

È il 24 febbraio 1997 quando le Spice Girls salgono sul palco dell’Earls Court Exhibition Centre di Londra in occasione della diciassettesima edizione dei BRIT Awards, la cerimonia che ogni anno premia gli artisti britannici e non solo distintisi nei mesi precedenti. La girl band è la grande protagonista della serata, a cui si presenta con il maggior numero di nomination, ovvero cinque, conquistando due vittorie: British Single of the Year per Wannabe e British Video of the Year per Say You’ll Be There. Geri, Emma, Mel B, Victoria e Mel C non entrano nella storia soltanto per le statuette, ma anche per l’Union Jack Dress sfoggiato da Ginger Spice durante l’esibizione.

La performance si apre con l’ingresso delle cinque ragazze sulle note di Wannabe che lasciano poi spazio a quelle di Who Do You Think You Are in un tripudio di giochi di luce e urla festanti. Geri Halliwell è la prima a conquistare il centro del palco indossando l’abito che in poche ore sarebbe divenuto uno dei simboli delle Spice Girls, del girl power e dell’influenza del brit pop sulla scena mondiale.