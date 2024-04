1/13 Instagram

Iconica, da sempre: Victoria Beckham, ex star delle Spice Girls e poi imprenditrice nonché moglie di David Beckham, arriva al traguardo dei 50 anni. “Mentre mi preparo a entrare nei 50 (con i tacchi, ovviamente!), mi sento incredibilmente fortunata ad aver raggiunto questo traguardo. Beata, ma anche realizzata e profondamente soddisfatta”, scrive su Instagram. E ancora: “Credo che si possa essere molte cose. Una pop star, una madre, una moglie, una stilista… La mia passione è sempre stata sognare in grande! Credi per primo in te stesso, gli altri ti seguiranno”

Il post su Instagram