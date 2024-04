Spice Girls, in arrivo un nuovo tour? Il post di Mel B che fa sognare

Scary Spice ha pubblicato un’immagine del gruppo scrivendo su Instagram: “Wembley?? Non dirò altro”. Al momento nessuna conferma ufficiale da parte della girl band

spice girls, le parole di Mel b

Sei parole che hanno letteralmente mandato in visibilio milioni di fan. Scary Spice potrebbe aver lanciato il primo indizio sull’attesa nuova reunion delle Spice Girls. La cantante ha condiviso un’immagine dell’ultimo tour della girl band scrivendo: “Wembley?? Non dirò altro”

Le sue parole hanno ovviamente fatto scatenare i fan raccogliendo oltre 66.000 like in meno di quarantotto ore. Non sono mancati commenti di entusiasmo e incredulità, tra i quali quello della modella Cara Delevingne che ha scritto: “Per favore! Ti prego! Farò letteralmente qualsiasi cosa!”.

Inoltre, l’account Instagram del Wembley Stadium ha pubblicato un’emoticon sorridente che sembrerebbe aver confermato la notizia. Sarà veramente così?