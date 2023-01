Selena Gomez e Nicola Peltz mostrano il tatuaggio dell'amicizia

Una scritta incisa nella pelle per un messaggio d’amicizia eterna: così Selena Gomez e Nicola Peltz hanno suggellato la loro amicizia Condividi

Ci sono amicizie talmente forti e profonde che sentono il bisogno di essere suggellate con qualcosa di forte, unico ed eterno. Devono aver pensato questo Selena Gomez e Nicola Peltz quando hanno deciso di farsi lo stesso identico tatuaggio in segno di amicizia perenne. Certo, le due ragazze non sono le uniche ad aver preso questa decisione e le cronache sono anche piene di amiche e amici che, dopo una lite, hanno deciso di cancellare quei tatuaggi o sostituirli con qualcosa di diverso. Ma tra Selena Gomez e Nicola Peltz il rapporto sembra più solido che mai, almeno per ora.

Il tatuaggio di Selena Gomez e Nicola Peltz leggi anche Selena Gomez premiata per l'impegno sulla salute mentale Le due amiche hanno scelto i social per mostrare al mondo il loro legame, rafforzato ulteriormente dal nuovo tatuaggio, effettuato pare pochissimi giorni fa. Le due, infatti, hanno trascorso insieme le vacanze di capodanno in una location da favola, ai Tropici, insieme ad alcuni amici. Con loro anche Brooklyn Beckham, figlio di David e di Victoria, nonché marito di Nicola. È probabile che il tatuaggio sia stato effettuato proprio durante quei giorni, visto che in precedenza nessuno lo aveva mai notato. Per metterlo maggiormente in evidenza, le due si sono scattate una fotografia unendo i polsi e mostrando la medesima scritta “Angel”. Non è chiaro se si riferiscano l’una all’altra, ma di certo c’è che si tratta del medesimo tattoo come simbolo di un’amicizia che le due sperano sia eterna. Ma c’è di più, perché per suggellare e sottolineare ulteriormente la loro unione, Nicola e Selena Gomez hanno scelto di indossare lo stesso abito per scattare la foto, un minidress di Valentino in paillettes argento.

Immagine tratta dal profilo Instagram @Nicola Peltz

I matching tattoos di Selena Gomez vedi anche Hailey Bieber e Selena Gomez "fanno pace": la prima foto insieme “Grazie @maisonvalentino per me e per i nostri abiti «angelici»! Mi sembra una fiaba! E grazie @isabelalysa per averci fatte belle!”, ha scritto Selena Gomez sotto la foto in questione, che ha inevitabilmente fatto il pieno di like. La replica di Nicola Peltz non è tardata ad arrivare: “Ti voglio bene angelo mio, per sempre”. Per Selena Gomez si tratta del secondo matching tattoo noto, dopo quello effettuato appena un anno fa con un'altra bellissima del mondo dello spettacolo, Cara Delevingne. In quel caso le due amiche si sono tatuate la stessa rosa.