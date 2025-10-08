Moda, look e tendenze chiave dalle sfilate di Parigi della P/E 2026

4/17 ©Getty

TENDENZA MARINE DA BALMAIN - Olivier Rousteing ha strutturato una intera collezione sull'idea del mare e dell'oceano, bacini ricchi di ispirazioni per una creazioni dallo spirito ruvido come le funi e le reti per pescare. Le conchiglie vengono usate insieme alle perline e ai dettagli in legno e metallo per mettere insieme abiti, gioielli, borse e scarpe che sono delle vere e proprie opere artigianali