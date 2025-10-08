Moda, look e tendenze chiave dalle sfilate di Parigi della P/E 2026

Look e tendenze chiave delle sfilate di Parigi della Primavera/Estate 2026 in 17 foto
Sarà dinamica, ricca di colore e di capi dal forte impatto visivo, la Primavera/Estate 2026, stagione di riferimento delle collezioni femminili presentate tra settembre e ottobre nella capitale francese. Al centro dei pensieri dei creativi, una donna libera e determinata che sperimenta con entusiasmo le possibilità di un guardaroba energico, al limite della stravaganza, fatto di silhouette allungate, originali giochi di rouches, stampe, pailettes e gioielli bold
A cura di Vittoria Romagnuolo