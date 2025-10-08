Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Look e tendenze chiave delle sfilate di Parigi della Primavera/Estate 2026 in 17 foto

Spettacolo fotogallery
17 foto
©Getty

Sarà dinamica, ricca di colore e di capi dal forte impatto visivo, la Primavera/Estate 2026, stagione di riferimento delle collezioni femminili presentate tra settembre e ottobre nella capitale francese. Al centro dei pensieri dei creativi, una donna libera e determinata che sperimenta con entusiasmo le possibilità di un guardaroba energico, al limite della stravaganza, fatto di silhouette allungate, originali giochi di rouches, stampe, pailettes e gioielli bold

A cura di Vittoria Romagnuolo

Spettacolo: Ultime gallery

Non solo Coma_Cose, le coppie "scoppiate" nel mondo della musica. FOTO

Musica

Il caso dei Coma_Cose ha riportato l’attenzione sulle coppie scoppiate nel mondo della musica,...

13 foto

Moda, look e tendenze chiave dalle sfilate di Parigi della P/E 2026

Spettacolo

Sarà dinamica, ricca di colore e di capi dal forte impatto visivo, la Primavera/Estate 2026,...

17 foto

3 days to kill, cast del film con Kevin Costner e Amber Heard in tv

Cinema

Oggi, mercoledì 8 settembre 2025, in prima serata su Italia 1 va in onda l'action thriller...

15 foto

Victoria Beckham, esce la docuserie: 13 curiosità sulla ex Spice Girl

Spettacolo

Il 9 ottobre esce su Netflix il racconto in tre parti della vita dell’imprenditrice e icona di...

14 foto

Bruno Mars compie 40 anni, ecco le sue canzoni più famose

Approfondimenti

Peter Gene Hernandez entra negli "anta": l’artista hawaiano, noto con il nome d’arte di Bruno...

14 foto
LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 02: Bruno Mars performs onstage during the 67th Annual GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 02, 2025 in Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    L’ora di tutti, al via le riprese del film diretto da Stefania Rocca

    Cinema

    Sono iniziate a Otranto le riprese de L’ora di tutti, esordio alla regia di Stefania Rocca,...

    I Play Rocky, Matt Dillon sarà il padre di Sylvester Stallone nel film

    Cinema

    Il candidato al Premio Oscar reciterà nella pellicola sul making of del celebre Rocky. Immigrato...

    Chi è Anika Nilles, l’ex maestra d’asilo ora batterista dei Rush

    Musica

    Dopo anni di silenzio e lutto, Geddy Lee e Alex Lifeson hanno deciso di riportare in vita i Rush....