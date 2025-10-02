Paris Fashion Week, la sfilata di Tom Ford Primavera/Estate 2026

7/15 ©Getty

La lingerie e la robe de chambre ricompaiono come proposte per uscire. Vestaglie e sottovesti, sia per lui che per lei, sono l'ultima frontiera del lusso, un modo di vestire che racconta l'intimità di chi li indossa, l'altra faccia di chi indossa il blazer tutto il giorno. Ottime scelte per il club, da indossare con sciarpe di seta morbida e tacchi alti