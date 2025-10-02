Paris Fashion Week, la sfilata di Tom Ford Primavera/Estate 2026

Tom Ford seduce e conquista Parigi, la sfilata Primavera/Estate 2026 alla Fashion Week
Continua il viaggio di Haider Ackermann nell'universo notturno del marchio statunitense, una nuova collezione co-ed, che sviluppa il percorso tracciato con la sfilata d'esordio per il brand e che tocca in profondità il nucleo sensuale della moda secondo Ford. Lo spirito del guardaroba è identico, per lui e per lei. Il risultato è una sartorialità affilata da indossare sulla pelle nuda
A cura di Vittoria Romagnuolo