Paris Fashion Week, la sfilata di Tom Ford Primavera/Estate 2026

Tom Ford seduce e conquista Parigi, la sfilata Primavera/Estate 2026 alla Fashion Week

Continua il viaggio di Haider Ackermann nell'universo notturno del marchio statunitense, una nuova collezione co-ed, che sviluppa il percorso tracciato con la sfilata d'esordio per il brand e che tocca in profondità il nucleo sensuale della moda secondo Ford. Lo spirito del guardaroba è identico, per lui e per lei. Il risultato è una sartorialità affilata da indossare sulla pelle nuda

A cura di Vittoria Romagnuolo

