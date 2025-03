Paris Fashion Week, la sfilata di debutto di Ackermann da Tom Ford

3/15 ©Getty

Se Tom Ford è la notte, una notte trascorsa in un club lussuoso, in giro su automobili costose, in una camera d'albergo, con abiti provocanti e sexy, Ackermann è lo stilista che intercetta l'esigenza di vestirsi per il giorno seguente, un guardaroba dove ci sono ovviamente i vestiti da sera (quelli della sera prima) e che profuma delle sensazioni di una notte difficile da scordare. Le modelle sfilano con le braccia incrociate, scappano via quasi di corsa in uno spazio grigio che è quello delle prime luci dell'alba. La musica è dolce: Nick Cave canta Into My Arms