Moda, Haider Ackermann è il nuovo direttore creativo di Tom Ford

Tom Ford in prima fila alla sfilata di marzo 2025

Sarà in prima fila ed è già convinto che il debutto di Ackermann per Ford sarà un successo.

Tom Ford, stilista e visionario a tutto campo, tra i creativi di moda più significativi della sua generazione, ha speso ottime parole per il collega che assumerà la guida del marchio americano nato nel 2005 e che, dalla primavera del 2023 sta coinvolgendo nuovi creativi in sostituzione del fondatore che ha lasciato il suo incarico per dedicarsi a nuovi progetti.

Tom Ford non ha più il ruolo di vertice del marchio omonimo a cui ha dedicato gli ultimi venti anni ma sarà in prima linea per sostenere Ackermann nel suo nuovo corso. “Sarò il primo in piedi ad applaudire al termine del suo spettacolo di marzo”, ha detto Ford che ha ammesso di aver sempre stimato lo stilista a franco-colombiano per il suo raffinatissimo uso del colore, la sua concezione, moderna, della sartoria, la sua visione della moda, sia maschile che femminile.

Haider Ackermann, dal canto suo, ha ribadito la sua ammirazione di lunga data per Tom Ford e ha aggiunto che, con grande orgoglio, onorerà la sua eredità.