Paris Fashion Week 2025, le star alla cena di beneficenza del Louvre

7/14 ©IPA/Fotogramma

Non manca mai l'appuntamento con la moda Naomi Campbell che per la notte di beneficenza del Louvre ha scelto l'abito nero, un look ravvivato da un soprabito da sera con le maniche ampie e lo strascico color rosa corallo. Il tutto condito da diamanti e un semiraccolto voluminoso sulla nuca

Naomi Campbell in total white per l'apertura della mostra a Londra "Naomi: In Fashion"