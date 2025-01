3/16 ©IPA/Fotogramma

In passerella c'è la donna e la ragazza Chanel, protagonista di un universo tagliato su misura per lei, proprio come gli abiti che indossa.

Il tratto eccezionale di questa collezione che mescola con un ritmo sempre diverso il repertorio e l'estetica del marchio, è la sua capacità di non apparire mai uguale a sé stessa. I look riecheggiano centinaia di uscite in passerella di Chanel eppure non restituiscono l'impressione del "già visto"



Alta Moda, star in prima fila alle sfilate di Parigi, da Carla Bruni a Jenna Ortega. FOTO