Paris Fashion Week, la sfilata di Chanel Spring/Summer 2025. FOTO

3/14 ©Getty

Esteticamente gradevole, raffinata e femminile, la Spring/Summer 2025 di Chanel è una ventata di leggerezza per la Paris Fashion Week. La casa di moda ha riportato in passerella il tema della libertà e della gabbia, un simbolo molto caro alla fondatrice coco Chanel che, si narra, ne ricevette in regalo una, per uccelli, dalle sue sarte. Una grossa gabbia di metallo, in stile vintage, campeggiava sulla passerella al Grand Palais e molti look erano ricchi di dettagli piumati. In foto, Mariacarla Boscono