Paris Fashion Week, i volti in prima fila alle sfilate S/S 2025. FOTO

Da Saint Laurent, come sempre, lo spettacolo è iniziato con i nomi della lunghissima guest list, tutti protagonisti del mondo della moda e dello spettacolo e icone della moda e della cultura francese. Ecco i total look disegnati da Anthony Vaccarello per le supermodelle Linda Evangelista e Carla Bruni, seguite dalle attrici Lauren Hutton (in tuta safari) e Gwyneth Paltrow

Paris Fashion Week, Saint Laurent Spring/Summer 2025, il potere dello stile di Yves. FOTO