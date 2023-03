3/14 ©IPA/Fotogramma

Anche questa volta non c'è nulla fuori posto e la musa di Chanel colpisce sia per l'abbigliamento e gli accessori che per il beauty look. Per l'evento parigino al Grand Palais Emphémére la Casiraghi arriva con i capelli raccolti in un'acconciatura morbida e dall'effetto naturale ed elegantemente spettinato. Lo sguardo è reso vivace dal mascara mentre l'unico tocco di colore è la sfumatura rosso corallo del rossetto che richiama quella la nuance rosa del blush

GUARDA IL VIDEO: Charlotte Casiraghi, 10 curiosità su di lei