Chanel Haute Couture, la sfilata di Parigi con Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi ha aperto a cavallo la sfilata Chanel haute couture in programma oggi a Parigi, nel quadro della settimana della moda. Il defilé si è concluso con un omaggio all'attore e modello, Gaspard Ulliel, morto la settimana scorsa all'età di 37 anni in un tragico incidente di sci sulle Alpi francesi. Ulliel (Addio a Gaspard Ulliel, da “Saint Laurent” a “È solo la fine del mondo”: i suoi film. FOTO) aveva prestato il suo volto d'angelo alle pubblicità del Parfum Bleu di Chanel.



Ambasciatrice di Chanel e nota cavallerizza in gara in numerosi campionati di equitazione, Charlotte Casiraghi - discendente dei principi di Monaco - ha piazzato la sfilata sotto al segno dell'equitazione, caro alla fondatrice della Maison, Gabrielle Chanel. Un film che la mette in scena, sempre a cavallo, ha accompagnato la sfilata al Grand Palais Éphémère.

