5/13 ©IPA/Fotogramma

Il recupero inteso alla maniera di Virginie Viard non è mai nostalgico ma è sempre inteso come una rielaborazione dell'immenso repertorio Chanel in chiave contemporanea. In passerella si affacciano gli shorts, dritti e lunghi fino a metà gamba. Li indossa, tra le altre, Jill Kortleve

Paris Fashion Week, Schiaparelli porta in passerella il prêt-à-porter