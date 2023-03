3/16 ©IPA/Fotogramma

Lo stile francese è una materia effimera, per questa ragione Ghesquière, che si è interrogato per capire in cosa si identifichi, può immaginare una risposta necessariamente non univoca. La collezione che sfila in passerella è multiforme ed eterogenea ma i capi si tengono insieme per stile, colori e tessuti di fabbricazione

Tutte le top model nella campagna LV x Yayoi Kusama