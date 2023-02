Pharrell Williams, dalla musica al cinema e alla moda

Williams, 49 anni, nato a Virginia Beach, sarà così il secondo uomo afroamericano scelto da Louis Vuitton. Sale al successo tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, come membro del duo The Neptunes, insieme a Chad Hugo, con cui negli anni produrrà alcuni dei brani di più grandi successo del nuovo millennio, per artisti come Jay-Z, Britney Spears, Snoop Dogg, Justin Timberlake, Kanye West, Madonna, Beyoncé e Gwen Stefani. All’attività di produttore affianca poi quella da cantante, sia solista che in gruppo, insieme agli N.E.R.D. Candidato due volte all’Oscar – nel 2014 per la canzone Happy, colonna sonora di Cattivissimo Me, e nel 2017 per aver prodotto il film Hidden Figures – ha vinto 13 Grammy Awards. Il suo è un nome già conosciuto anche nella moda: ha collaborato con il giapponese Nigo, oggi direttore creativo di Kenzo, e con Adidas, oltre a essere cofondatore delle linee di moda Billionaire Boys Club e Ice Cream Footwear. Nel 2020 ha lanciato la sua linea di skincare, Humanrace.