Calcio, le nuove maglie disegnate da Pharrell Williams per Adidas

Anche se non è stata svelata ufficialmente, la nuova collezione firmata per Adidas da Pharrell Williams sta facendo il giro del mondo. Per la Juventus è stata scelta come base una maglia relativamente recente, la away 2015-16. La versione di Pharrell potrebbe essere vestita per un solo match di questa stagione, come accaduto con la maglia Palace l'anno scorso (Foto: SoccerBible)