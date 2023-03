3/14 ©IPA/Fotogramma

In continuità con i look pensati per il popolo dei club notturni, Piccioli parte da un'altra sottocultura, quella della comunità obbligata a vestire in maniera formale. “Black Tie” non è solo, letteralmente, la cravatta nera, ma è quel preciso dress code, o codice di abbigliamento richiesto per gli eventi serali e formali. L'idea è quella di partire da questo elemento, che è presente nella quasi totalità dei look, per stravolgere tutto

Maison Valentino Essentials, alla scoperta dell'essenza della moda maschile