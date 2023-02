Moda, a febbraio iniziano le Fashion week: il calendario delle sfilate

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Agende piene per gli appassionati di moda e per gli addetti ai lavori che, avranno tanti appuntamenti da seguire a febbraio, mese in cui, ogni anno, si concentrano le sfilate della moda donna, questa volta dedicate alle creazioni della stagione Autunno/inverno 2023.

Gli eventi, come da tradizione, si tengono in giro per il mondo con un susseguirsi di sfilate che iniziano a New York e approdano a Parigi, passando prima per Londra e Milano. In calendario anche altri eventi in città diverse dalle quattro capitali della moda. Analizziamo tutte le date nel dettaglio.