Doja Cat ha rubato la scena alla sfilata di Schiaparelli, appuntamento che ha aperto l'Haute Couture Week di Parigi. La cantante ha lavorato con Pat McGrath, truccatrice di fama globale, e il suo team per cinque ore per mostrarsi col look ideato per lei dalla Maison. Il dress rosso, lavorato con le stesse decorazioni di uno dei look in passerella, si completa con una complessa applicazione sulla pelle di vernice e strass. Le pietre scintillanti di Doja's Inferno - il nome della creazione - sono circa trentamila

