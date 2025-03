The Testaments, Mattea Conforti nel sequel di The Handmaid's Tale

Mattea Conforti è entrata nel cast di The Testaments, la serie sequel di The Handmaid’s Tale. Come riporta Variety, l’attrice interpreterà un personaggio fisso, Becka, "una ragazza di umili origini, che frequenta la scuola con l'élite di Gilead. Quando diventa maggiorenne, inizia a chiedersi se vuole la vita per la quale è stata preparata”. Basata sull’omonimo romanzo di Margaret Atwood, la serie sarà ambientata 15 anni dopo gli eventi dello show originale. Secondo la sinossi ufficiale, i nuovi episodi seguiranno una nuova generazione di giovani donne a Gilead. “Per queste giovani donne, crescere a Gilead è tutto ciò che hanno mai conosciuto, non avendo ricordi tangibili del mondo esterno prima del loro indottrinamento in questa vita”, si legge. “Affrontando la prospettiva di essere date in sposa e di vivere una vita di servitù, saranno costrette a cercare alleati, sia nuovi che vecchi, per aiutarle nella loro lotta per la libertà e la vita che meritano”. Il cast include anche Chase Infiniti, Lucy Halliday, Ann Dowd e Rowan Blanchard.