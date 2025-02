The Handmaid's Tale, in arrivo la sesta e ultima stagione in primavera

La sesta e ultima stagione di The Handmaid’s Tale ha una data di uscita. Arriverà in primavera: si parte con i primi tre episodi l’8 aprile. Seguirà poi un episodio ogni settimana, fino al gran finale previsto per il 27 maggio. La serie tv tratta dal romanzo distopico Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood sarà, come sempre, rilasciata su Hulu e Disney + (e sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick).

The Handmaid's Tale 6, il teaser trailer

Per preparare i fan al capitolo conclusivo della serie, Hulu ha rilasciato il primo teaser trailer della stagione in arrivo. All’inizio si vedono i protagonisti sopravvissuti al finale della quinta stagione in fuga su un treno. “Sta per succedere qualcosa di grande”, dice Serena (Yvonne Strahovski). Intanto, le ancelle si preparano alla battaglia nell’oppressiva Repubblica di Gilead. "Anche se cammineremo nella valle dell’ombra della morte, non temeremo alcun male," promette June Osborne (Elisabeth Moss, che è anche regista e produttrice esecutiva della serie).

La sinossi e il cast della sesta e ultima stagione di The Handmaid's Tale

Questa la sinossi del capitolo finale della serie, come riportata da The Hollywood Reporter: "Lo spirito indomito e la determinazione di June la riportano nella lotta per abbattere Gilead. Luke e Moira si uniscono alla resistenza. Serena cerca di riformare Gilead, mentre il Comandante Lawrence e Zia Lydia affrontano le conseguenze delle loro azioni. Nick si trova ad affrontare prove difficili. Questo capitolo finale del viaggio di June mette in evidenza l’importanza della speranza, del coraggio, della solidarietà e della resilienza nella ricerca della giustizia e della libertà". Nel cast della sesta stagione anche Max Minghella, Ann Dowd, O. T. Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine e Josh Charles.