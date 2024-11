Hulu ha pubblicato le prime immagini di The Handmaid’s Tale 6, l’ultima stagione della serie tv tratta dal romanzo distopico Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood. Un reel di Hulu e Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha anche svelato in anteprima alcuni frammenti degli episodi che arriveranno nella primavera del 2025. Raccontano la vita nella società totalitaria e oppressiva della Repubblica di Gilead, che un tempo erano gli Stati Uniti. June Osborne, ribattezzata Difred (Elisabeth Moss), è una delle poche donne fertili conosciute come Ancelle e lotta per sopravvivere come surrogata riproduttiva di un potente comandante e della sua rancorosa moglie. Il cast della sesta stagione include anche Yvonne Strahovski, Bradley Whitford, Max Minghella, Ann Dowd, O. T. Fagbenle, Samira Wiley, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Sam Jaeger, Ever Carradine e Josh Charles.