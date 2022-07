The Handmaid's Tale, il teaser trailer della quinta stagione

La grande attesa è finita per i fan di The Handmaid's Tale : giovedì 14 luglio è stato rilasciato il primo teaser della quinta stagione e l’hype è già altissimo. Nella breve clip vengono mostrate le prime immagini del nuovo capitolo della serie diretta da Bruce Miller, che prende spunto dall’omonimo libro di Margaret Atwood. Negli Stati Uniti, la serie viene distribuita dalla piattaforma Hulu mentre in Italia la quinta stagione, così come le precedenti, sarà visibile su TimVision. Ed è stata proprio la piattaforma americana a lanciare il teaser di un minuto della serie tv dai tratti distopici, un’anteprima che mostra al pubblico ciò che sarà la trama della quinta stagione di The Handmaid's Tale, che negli Stati Uniti è una delle serie attualmente più amate e in Italia ha saputo conquistare una buona fetta di pubblico.

The Handmaid's Tale, i contenuti del trailer

approfondimento

The Handmaid’s Tale 5, svelata la data di uscita

Nella breve clip da un minuto e mezzo, troviamo Serena Joy, interpretata da Yvonne Strahovski, in lutto per la morte di Fred, ossia Commander Frederick R. Waterford, interpretato magistralmente da Joseph Fiennes. La sua morte scatenerà una reazione nervosa fortissima in Serena, che tenterà tutte le strade possibili per vendicarla. Alcuni frame del teaser di The Handmaid's Tale sono stati dedicati anche al personaggio di June Osborne, interpretata da Elisabeth Moss, che in questa quinta stagione si trasforma da vittima ad assassina, finendo dietro le sbarre. In un minuto e mezzo, i produttori hanno voluto concentrare l’attenzione su due dei personaggi principali di The Handmaid's Tale, ma nella quinta stagione lo spettatore troverà tutti i personaggi che ha imparato a conoscere nei quattro capitoli precedenti, in un’atmosfera che si è fatta ancora più cupa e tetra. Solo Alexis Bledel, che interpreta Emily, non sarà presente: l’attrice ha deciso di lasciare la serie alla fine della quarta stagione. Il pubblico ritroverà comunque quelle ambientazioni che hanno reso The Handmaid's Tale uno dei principali punti di riferimento della moderna produzione sci-fi americana.