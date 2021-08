The Handmaid's Tale, la quinta stagione potrebbe essere l'ultima

Jordan Helman , responsabile di “The Handmaid’s Tale”, si è così espresso a Deadline in relazione alla quinta stagione: “La cosa più importante per noi è concludere lo show in maniera creativa, così che sembri naturale. Siamo costantemente in contatto con Bruce Miller, Elisabeth Moss e Warren Littlefield. Studiamo il modo migliore per concludere ‘The Handmaid’s Tale’. È una domanda alla quale non abbiamo ancora trovato risposta. Ci proveremo nei prossimi mesi”.

Il futuro della serie secondo Bruce Miller

Il creatore di “The Handmaid’s Tale”, Bruce Miller, ha sottolineato come non abbia ancora le idee chiarire in merito alla conclusione: “Il team ha realizzato un lavoro incredibile. Non è così immediato decidere di chiudere tutto adesso. Nel corso della pandemia ho capito che alcune cose della mia vita sono alquanto rare. Lavorare con queste persone è una di quelle. So com’è la fine della storia e non intendo trattenermi più del dovuto. Al tempo stesso, però, non voglio accelerare perché non è necessario che lo faccia fin quando ho la chance di scrivere per Elisabeth Moss. Non c’è situazione migliore di questa”.