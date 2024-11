Il nuovo cortometraggio, che porterà meraviglia ed emozione tra i grandi e i piccini, sostiene il partner charity di lunga data di Disney con Make-A-Wish® International, l'organizzazione che si occupa dei desideri dei bambini affetti da gravi patologie nel mondo.

La storia, che racconta l'amicizia tra un bambino e un polpo curioso di conoscere il mondo, descrive sentimenti senza tempo ed è ambientata nel periodo più magico dell'anno

Non c'è Natale senza la magia di Disney che anche quest'anno ha svelato con qualche settimana di anticipo rispetto alle feste il cortometraggio realizzato per questa stagione speciale, destinato al suo pubblico di fan senza età

Il corto del Natale 2024, un piccolo gioiello firmato da Taika Waititi, regista, sceneggiatore e produttore hollywoodiano premiato con l'Oscar nel 2020, si chiama Il Bambino e l’Amico Polpo, quattro minuti di immagini cariche di emozione che invitano a riflettere sul valore dei sogni e dell'amicizia. Ecco i dettagli della storia.

Il Bambino e l’Amico Polpo, una storia magica Il conto alla rovescia per il Natale di Disney è iniziato con un regalo speciale per i fan delle storie senza tempo della compagnia.

Il Bambino e l’Amico Polpo, il nuovo racconto formato cortometraggio per grandi e per piccini, è una storia magica che scalda il cuore e che arriva come una carezza nelle ultime settimane dell'anno.

Durante le vacanze estive, il giovane protagonista, l'attore Solomon Horta, tuffandosi in mare, si imbatte in un piccolo polpo che gli si appiccica sulla testa seguendolo in spiaggia, fuori dall'acqua.

Dopo lo spavento iniziale, il bambino realizza che il polpo non vuole abbandonarlo ed è proprio intenzionato a seguirlo in città, fermo nella sua postazione.

Per portarselo dietro in tutto quello che fa - a casa, a scuola - il bambino comincia ad uscire sempre con un cappello nel quale ha realizzato dei fori per permettere al polpo di vedere il mondo esterno.

Quando arriva il Natale, il polpo sgrana ancora di più i suoi grandi occhi, accogliendo la meraviglia della neve, degli addobbi e il calore delle feste.

Il bambino capisce che è giusto realizzare i sogni dell'amico e decide di fargli scoprire il mondo sulla testa di un personaggio speciale: Babbo Natale.

Non resta che ideare un piano per fare in modo che il polpo possa incontrarlo e iniziare un'avventura ancora più magica e più grande.

Il tema de La Sirenetta nella colonna sonora Taika Waititi ha detto che questa storia “mette in connessione i sentimenti che si provano durante le feste, come la gioia e la gratitudine, con le stesse emozioni e le stesse sensibilità che si provano con i film Disney”.

L'autore neozelandese, che ha firmato film Marvel Studio Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder, ma anche l'acclamato Jojo Rabbit e Vita da vampiro - What We Do in the Shadows (da cui è tratta la serie FX What We Do In The Shadows di cui è ideatore produttore), si è lanciato in un'avventura per lui inedita nella quale ha trasmesso il suo spirito brillante, sempre pronto a cogliere il lato divertente delle cose.

Proprio come in un film Marvel, i fan dei titoli Disney potranno mettersi alla prova nello scovare ne Il Bambino e l'Amico Polpo gli Easter Egg nascosti, ispirati a film amatissimi, come Oceania, Lilo & Stitch, Toy Story e altri ancora.

Il riferimento più evidente, però, sta nella colonna sonora, che rafforza il senso della storia.

I fan de La Sirenetta riconosceranno senz'altro uno dei temi principali del classico Disney del 1989, Part of Your World, un nuovo adattamento strumentale registrato dal vivo da un'orchestra di 60 musicisti e mixato nel leggendario studio di registrazione di Abbey Road. Una vera chicca per emozionarsi ancora di più.

Il sostegno di Disney ai bambini di Make-A-Wish® Questo corto, che parla di amicizia e sogni nel periodo dell'infanzia, ambientato nelle feste più amate dell'anno, rafforza il legame tra Disney e le famiglie che amano trascorrere il tempo insieme guardando (e riguardando) le grandi storie ideate dalla compagnia.

Questo è uno degli aspetti sottolineati da Asad Ayaz, Chief Brand Officer di The Walt Disney Company, che ha lodato il lavoro svolto da Waititi per questa nuova storia senza tempo.

Il Bambino e l’Amico Polpo, corto disponibile per il pubblico sui canali Disney dal 12 novembre, sostiene il partner charity di lunga data di Disney con Make-A-Wish® International in Europa, Medio Oriente e Africa.

Fondata nel 1980, Make-A-Wish® sostiene i desideri delle bambine e dei affetti da gravi patologie nel mondo. A questi bambini a cui la malattia e la sofferenza hanno rubato l'infanzia, l'organizzazione, che vanta oltre 585mila desideri realizzati in 50 Stati e territori in tutto il mondo, in collaborazione con Disney regala l'esperienza di Disneyland Paris, un soggiorno che viene offerto ai piccoli e alle loro famiglie, affinché anche loro possano realizzare i loro sogni durante le feste ed esprimere nuovi desideri.

