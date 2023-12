I 10 migliori film di Natale da vedere con i bambini. FOTO

7/10 Netflix

Il regalo di Angela. Angela è una bimba vivace, che vive in una casa modesta insieme alla mamma e ai tre fratelli. Il papà è in Australia per lavoro e a lei - come al resto della famiglia - manca molto. I bambini decidono dunque di fare una sorpresa alla mamma, facendo tornare il padre a costo di scavare un tunnel fino all’Australia. Riusciranno nell’impresa?