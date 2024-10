What We Do in the Shadows 6, il trailer della stagione finale

L'ultimo capitolo delle avventure di Nandor e compagni debutterà negli Usa dal prossimo 21 ottobre per arrivare in Italia, in streaming, prossimamente.

I vampiri di Staten Island sono spinti da una vecchia conoscenza, Jerry, a rivedere i loro obiettivi di conquista. Il Nuovo Mondo è in pericolo?



Dopo sei stagioni e sessantuno episodi, What We Do In The Shadows si prepara a salutare i fan che hanno seguito le avventure dei vampiri creati da Jemaine Clement sul piccolo schermo fin dal 2019.

Clement e Taika Waititi hanno ancora delle trovate per il pubblico, in parte anticipate dalle immagini del trailer della stagione sei, diffuso ora da FX in originale.

Lo show arriverà negli Usa a partire dal prossimo 21 ottobre, in tempo per rafforzare la programmazione della spooky season.

I fan italiani dovranno aspettare che la serie giunga su Disney +, piattaforma che ha trasmesso in streaming gli episodi più recenti la scorsa estate.

Mentre da noi è tempo di rewatch - tutta la serie è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now – ecco cosa ci attende nella stagione finale.

Alla conquista del Nuovo Mondo Come certamente sapranno i fan di What We Do in the Shadows (lo show che in Italia è arrivato come Vita da vampiri ma che ha finito col mantenere il più popolare titolo originale), i vampiri di Staten Island non sono andati molto avanti nella conquista del Continente, l'ambizioso piano dichiarato all'inizio della storia da Nandor ai suoi compagni, Lazlo e Nadja.

Nandor l'Implacabile e i suoi coinquilini predatori si sono persi nel mondo contemporaneo di cui hanno finito per subire il fascino affrontandolo secondo i propri bizzarri parametri.

Quando Jerry, una new entry del gruppo (interpretato dal comico inglese del Saturday Night Live Mike O'Brien), si risveglia da un sonno che si è prolungato per cinquant'anni perché Nandor e Nadja lo hanno dimenticato nella sua bara, chiede ai compagni quali sono state le loro conquiste e quali siano i loro attuali obiettivi oscuri.

Nandor, Nadja e Lazlo devono ammettere di aver perso di vista la sottomissione del Paese. Hanno conquistato solo la strada dove vivono ma ognuno è distratto da altri compiti.

Nadja lavora in azienda, Lazlo sta ultimando il suo personale Frankenstein (e Colin Robinson è sempre pronto a riportarlo alla realtà). Guillermo, ex famiglio ed ex vampiro, ha deciso di vivere altrove.

Tutti si ritroveranno per il gran finale, pieno di situazioni surreali oltre il limite. L'obiettivo sono finalmente gli Stati Uniti, il Nuovo Mondo per Nandor, di nuovo comandante di questa folle impresa. leggi anche It's What's Inside, di cosa parla l'horror di fantascienza Netflix

La stagione 6 in Italia prossimamente La stagione finale di What We Do in the Shadows sarà composta da undici episodi, una puntata in più rispetto alle cinque precedenti, ciascuna formata da dieci puntate di circa trenta minuti.

Negli Usa le prime tre saranno trasmesse nella stessa serata, il 21 ottobre; le successive, saranno rilasciate a cadenza settimanale.

Il trailer anticipa il look degli attori che compongono il cast principale che torneranno tutti per l'ultima stagione. Accanto a Kayvan Novak (Nandor), Natasia Demetriou (Nadja) e Matt Berry (Lazlo), rivedremo Javier Guillén e Mark Proksch nei ruoli di Guillermo e Colin Robinson.

Tornerà, per la gioia dei fan, Kristen Schaal, che nelle ultime stagioni ha avuto un ruolo ricorrente ma il cast sarà certamente ricco di apparizioni a sorpresa, come da tradizione.

Gli autori avranno certamente approfittato delle ultime puntate dello show per chiamare all'appello qualche volto noto dello showbiz per un cameo tutto da ridere.

