Natale 2024, 11 film da vedere da Uno Rosso a Hot Frosty e Carry-On

A Sudden Case of Christmas, in italiano tradotto come Ops! È già Natale, è la commedia che racconta di una coppia americana che porta la figlia di 10 anni a trovare il nonno che vive in Italia. Non appena la bambina scopre che i genitori si stanno per separare, cercherà di riunire la famiglia per un ultimo Natale insieme. A interpretare il nonno c'è Danny DeVito. Il film esce l’8 novembre in streaming su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)



