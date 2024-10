I fan di Lindsay Lohan saranno felici di sapere che, anche questo Natale, trascorreranno del tempo in compagnia della loro beniamina, protagonista di una nuova commedia romantica ambientata durante la magica stagione delle feste. Dal 27 novembre - con un un po' di anticipo, come di consueto – sarà disponibile su Netflix Our Little Secret , pellicola diretta da Stephen Herek, uno specialista del genere comedy, scritta da Hailey DeDominicis, che esordisce alla scrittura con una trama brillante. Il titolo, di cui sono state diffuse le prime foto di scena , e che sarà disponibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now, tramite la app Smart Stick, vede la partecipazione di Ian Harding , il professor Ezra “Fitz” Fitzgerald di Pretty Little Liars affiancato da Kristin Chenoweth e altri volti noti della tv e del cinema.

Le anticipazioni rese disponibili da Netflix della nuova commedia destinata a movimentare le ore della Holiday Season passate davanti alla tv trasportano immediatamente gli spettatori nell'atmosfera della città che si prepara al Natale in famiglia. Avery e Logan , che sono stati insieme e che che non si sono lasciati in buoni rapporti, si ritrovano a sorpresa sotto lo stesso tetto per Natale , evento che trascorreranno con i rispettivi nuovi partner che, in realtà, son o fratello e sorella . Per non rovinare l'atmosfera, i due ex si troveranno costretti a fingere cordialità convenendo sul fatto di tenere nascosta la loro passata relazione ai due nuovi partner. Inutile dire che la storia si fa interessante. E ricca di equivoci , situazioni imbarazzanti , bugie e... tenerezza? I cinque scatti pubblicati in anteprima da Netflix non rivelano molto della trama che sarà certamente leggera e divertente e animata da volti molto esperti della rom-com, genere tra i preferiti dal pubblico di ogni età tutto l'anno e che spopola a Natale. Qualche giorno fa, sempre Netflix ha rilasciato le foto di The Merry Gentlemen , pellicola dello stesso genere con Chad Michael Murray e Britt Robertson sempre ambientata a Natale. I fan dei film natalizi sapranno come divertirsi.

Il cast della commedia capitanato da Lindsay Lohan

Dal 2022 e dal successo Falling For Christmas, pellicola che segnò il suo grande ritorno al cinema dopo una lunga pausa, Lindsay Lohan è diventata una delle protagoniste del Natale della tv in streaming, ruolo riaffermato con Irish Wish, un film sentimentale ambientato in una cornice festiva in Irlanda, destinato a consolidarsi con Our Little Secret, il nuovo film dell'eroina di Mean Girls.

Our Little Secret si presenta come un prodotto ben orchestrato che si muove sui binari della rom-com tradizionale, un genere su cui Netflix punta tantissimo visti i riscontri del pubblico (Nobody Wants This, serie comedy sentimentale appena rinnovata per una seconda stagione ne è una prova).

Ian Harding, che dopo Pretty Little Liars ha continuato ad alternare ruoli al cinema e in tv, sarà affiancato da Jon Rudnitsky (nel ruolo di Cameron, il nuovo fidanzato di Avery) e dalla vincitrice del Tony Award Kristin Chenoweth (nel film di Natale Holidate del 2020), nel ruolo della matriarca di famiglia. Nelle foto c'è anche Judy Reyes, che ha recitato in Scrubs.

Inconvenienti, risate ma soprattutto tanti buoni sentimenti, come si conviene anche nella più movimentata delle commedie di Natale.

A breve il trailer svelerà nuove immagini e gli volti del cast.